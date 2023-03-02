В Сочи установили 100 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Сочи установили 100 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Всего в рамках нацпроекта «Экология» в Сочи закупили 850 контейнеров. Их устанавливают исходя из просьб граждан и плотности населения в конкретных микрорайонах. Кроме того, в ближайшие три года планируется отремонтировать существующие контейнеры. На эти работы выделят 38 млн руб. Сейчас разрабатывают проектную документацию.

«В прошлом году, который был объявлен Годом экологии, в торговых центрах, на пляжах, крупных объектах транспортной инфраструктуры были установлены специальные фандоматы для сбора пластика и его дальнейшей переработки. Эту работу мы продолжим и в нынешнем году»,— отметил глава города Алексей Копайгородский.

Он также напомнил об основной задаче в этом направлении — своевременном вывозе всех видов мусора с улиц города. Для этого подрядчик «ПрофиСервис» дополнительно купил 12 мусоровозов, увеличив их количество до 128. Еще десять большегрузов поступят в город перед началом летнего сезона.

По поручению главы города у всех предприятий общепита и гостиничного сектора проверяют наличие действующего договора по вывозу отходов. Эту работу усилят в преддверии религиозных праздников — Пасхи и Радоницы.

Всего на придомовых площадках во всех районах Сочи количество контейнеров увеличат до 1650. На их закупку курорту направят из регионального бюджета 16,6 млн руб.

Татьяна Ручкина

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