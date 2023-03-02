За год инвестиции в Гулькевичский район превысили 2 млрд рублей

За 2022 год объем инвестиций в Гулькевичский район превысил 2 млрд руб., рост консолидированного бюджета составил 13%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Замгубернатора Кубани Александр Власов на открытой сессии Совета Гулькевичского района отметил, что муниципалитет входит в группу территорий со средним уровнем развития и занимает 19 место в крае по этому показателю. В районе много спортивных сооружений, за счет чего более 61% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом.

В муниципалитете также хорошие показатели по строительству жилья. За 2022 год в эксплуатацию ввели 21 тыс. кв. м, объем строительных работ составил 3,7 млрд руб. Прибыль местных предприятий увеличилась на 74,4%. По итогу вице-губернатор отметил, что район демонстрирует положительную динамику в ключевых отраслях.

«Виден рост в ряде отраслей – в промышленном производстве, энергосбережении, повышении энергоэффективности, транспортировке, хранении и оптово-розничной торговле. <…> Муниципалитет участвует в 14 краевых государственных программах, что позволяет выполнять обязательства перед жителями и повышать качество жизни», - отметил Александр Власов.

Татьяна Ручкина

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