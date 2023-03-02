Анапа приняла более 10 тысяч переселенцев из новых регионов РФ

С октября 2022 года Анапа приняла более 10 тыс. вынужденных переселенцев из новых российских регионов – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом глава города Василий Швец заявил на выездном совещании с вице-губернатором Краснодарского края Игорем Чагаевым.

Сейчас на курорте в пунктах временного размещения (ПВР) проживают 6,5 тыс. переселенцев, в том числе 1,7 тыс. детей. «Им оказывается всестороннее содействие в вопросах адаптации, трудоустройства, правового информирования, решении социально-бытовых проблем, выдаче документов», – отметил господин Швец.

Помимо этого во время рабочей поездки, господин Чагаев встретился с семьей мобилизованного из города-курорта. Вице-губернатор подчеркнул, что каждая такая семья на особом положении у властей Кубани.

Олег Исаев