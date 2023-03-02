В поселке Индустриальном отремонтируют железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде на пересечении улиц Дорожной и Милютинской в поселке Индустриальном в Краснодаре отремонтируют дорожное полотно переезда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы начнутся с 20:00 часов 2 марта до 8:00 утра 3 марта. Ремоно проведут с поочередным закрытием одной полосы движения.

Сообщается, что водителям будут помогать регулировщики, также здесь установят временные дорожные знаки. Жителей просят учесть временные изменения при планировании своих маршрутов. Ремонтные работы выполняет Краснодарская дистанция пути «ПЧ-21».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram