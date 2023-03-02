Депутаты липецкого облсовета освободили от налога на имущество «Мовисту регионы. Липецк»

Сегодня, 2 марта, в ходе очередной сессии липецкого облсовета депутаты рассмотрели и одобрили два законопроекта, касающиеся налогообложения. Как рассказали в облсовете, от уплаты налога на имущество полностью освобождено ООО «Мовиста регионы. Липецк». Компания заключила с регионом и облцентром концессионное соглашение, касающееся модернизации трамвайной сети Липецка. Как пояснил спикер облсовета Дмитрий Аверов, преференции будут распространяться на объекты, созданные в рамках концессии. «Данная льгота установлена для того чтобы, затраты на уплату этого налога не отразились на тарифной составляющей»,— пояснил господин Аверов.

Напомним, ООО «Мовиста регионы. Липецк» планирует закупить 46 современных трамваев, восстановить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку длиной 2,6 км. Ивестиции за 20 лет составят 14,5 млрд руб.

Также депутаты облсовета предоставят на три года льготу в 50% от налога на имущество организациям, которые участвуют в программе социальной газификации.

Подробнее о модернизации трамвайной системы Липецка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова