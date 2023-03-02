В медучреждения Краснодарского края передадут 167 новых автомобилей

В текущем году 167 новых авто планируется передать в медучреждения Кубани. До конца 2025 года планируется приобрести свыше 1,1 тыс. автомобилей, об этом сообщила заместитель главы региона Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Машины приобретают по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам Анны Миньковой, автомобили будут использоваться для перевозки пациентов в больницы и поликлиники, а также доставки лекарств и выездов врачей на дом.

В 2022 году 200 новых авто получили 56 медицинских учреждений Краснодарского края. С начала реализации программы в первичное звено переданы более 650 машин.

Тат Гаспарян

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