Стрелок из Семибратова погиб в СВО

Мобилизованный из Ярославской области 35-летний Иван Булыгин погиб в ходе специальной военной операции, сообщили в региональном правительстве. У мужчины остались жена и сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество Ростовского филиала ОАО «СТГ» Фото: Сообщество Ростовского филиала ОАО «СТГ»

Старший стрелок мотострелкового отделения Булыгин представлен к награждению орденом Мужества. Глава Ростовского района Андрей Шатский сообщил, что погибший был уроженцем поселка Семибратово. По данным сообщества Ростовского филиала ОАО «СТГ», Иван Булыгин был одним из лучших сотрудников.

«Постоянные улучшения процесса, разнообразные предложения – этим Иван выделялся среди всех и, как результат – два года подряд награждался званием "Лучший работник года производства СГИ". Всегда отзывчивый, целеустремленный, поддерживал коллег, обучал новых сотрудников. Это невосполнимая потеря для всех: родных и близких, друзей и коллег»,— говорится в сообщении.

Прощание с военнослужащим состоится 4 марта в 11:00 в храме Леонтия Ростовского в Ярославле. Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области.

Алла Чижова