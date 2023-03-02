В Гуково экс-чиновника осудили на 1 год колонии за халатность, повлекшую смерть ребенка

Бывший заместитель главы администрации Гуково Алексей Александрин приговорен к заключению сроком на один год в колонии-поселении за проявленную халатность, повлекшую гибель ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Согласно позиции обвинения, в 2019-2020 годах чиновник не обеспечил своевременный снос аварийных самовольных строений ул. Чайковского. Также не были приняты меры по ограничению доступа к ним. В результате, стена одного из сооружений обрушилась на 6-летнего ребенка, который умер от полученных травм.

Гуковский городской суд признал Алексея Александрина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Он приговорен к заключению. Также экс-чиновнику запрещено занимать административные должности в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова