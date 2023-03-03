Проверка слуха

Почему турецкому городу Эрзин удалось избежать масштабных разрушений при землетрясении? Действительно ли французский мошенник дважды продал Эйфелеву башню? И как в Древнем Китае проходил отбор на должность чиновника? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Неназванный источник

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bundesarchiv Фото: Bundesarchiv

Заявлял ли Йозеф Геббельс, что немецкие оппозиционеры — враги народа, отрабатывающие деньги Запада?

Утверждается, что эти слова прозвучали «на открытии министерства пропаганды – РПЛ (RPL) 12 марта 1933 года». Правда, уже тут начинаются нестыковки: РПЛ – это не министерство, а структура внутри нацистской партии по работе с прессой, кино, радио и системой образования, и она существовала с 1926 года. Министерство пропаганды Третьего рейха учредили 13, а не 12, марта 1933 года, и его возглавил Пауль Йозеф Геббельс — на тот момент самый молодой член кабинета министров в правительстве Адольфа Гитлера.

О деятельности Геббельса в те дни можно судить по его дневнику. Однако ни этот текст, ни стенограммы других его выступлений не содержат упоминаний чего-либо близкого по смыслу. Более того, ни на немецком, ни на английском языке высказывание практически не встречается в сети. Другое дело — история использования цитаты на русском языке. Старейшее сохранившееся упоминание фразы относится к 2007 году со ссылкой на некоего Вадима Деружинского, администратора форума белорусской газеты «Секретные исследования». Именно там Деружинский разместил подборку никогда не существовавших цитат, подписанных именами Геббельса, Гитлера, Муссолини и Франко.

Впоследствии автор публикации заявил, что сам ничего не придумывал, а взял эту подборку из письма неназванного читателя. А проверять достоверность цитат не стал, поскольку не собирался использовать их в какой-либо публикации. Деружинский утверждал также, что якобы существовала некая неизвестная речь Геббельса, но после критики с доказательствами обратного удалил первоначальное сообщение с придуманными цитатами.

Вердикт — это фейк.

Стоический город

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bulent Kilic / AFP Фото: Bulent Kilic / AFP

Благодаря мэру турецкий Эрзин почти не пострадал при землетрясении?

Землетрясения 6 февраля 2023 года привели к разрушению более 50 тыс. зданий в Турции и Сирии. При этом, согласно заголовкам СМИ, в городе Эрзине в провинции Хатай на юго-востоке Турции ни одно здание не пострадало. Этому «чуду», как сообщалось, город обязан своему мэру, который требовал неукоснительно соблюдать все строительные нормы.

Проверить ущерб, нанесенный землетрясениями, можно через онлайн-платформу турецкого министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата. По данным на 17 февраля, в Эрзине было обследовано 847 зданий, из них 7 оказались полностью разрушены, 53 — сильно повреждены и 109 — частично. То есть разрушенные и полностью обвалившиеся дома в Эрзине все-таки есть, хотя их процент невелик по сравнению с остальными городами. А если сравнить ситуацию с соседями по провинции, можно убедиться, что уровни разрушений примерно похожи.

Некоторые сейсмологи объясняют относительно малый масштаб разрушений в Эрзине несколькими факторами. Во-первых, город находится в стороне от тектонического разлома. Во-вторых, он стоит на каменистых почвах, которые, как правило, выступают в качестве гасителя подземных толчков. В-третьих, город застроен в основном малоэтажными зданиями и частными домами. И, наконец, в относительно небольшом масштабе разрушений в Эрзине все же есть заслуга местных властей.

Мэр города Оккеш Эльмасоглу занимает пост с марта 2019 года. И хотя в Эрзине не так много зданий, построенных при его администрации, Эльмасоглу утверждает, что не раз отказывал в нелегальной надстройке этажей и возведении незаконных и многоэтажных зданий. Таким образом, Эрзин уцелел не «чудом», а благодаря совокупности факторов.

Вердикт — это полуправда.

В одну аферу дважды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правдива ли история о мошеннике, которому удалось два раза продать Эйфелеву башню?

Во многих статьях о знаменитых аферистах можно встретить упоминание Виктора Люстига, ухитрившегося продать главную достопримечательность Парижа целых два раза. Действительно, этот человек существовал, и в начале XX века снискал славу гениального мошенника.

В марте 1925 года Люстиг, выдав себя за официальное лицо, собрал в Париже представителей сталелитейных компаний. Он «по секрету» сообщил, что содержание Эйфелевой башни слишком дорого, в ней найдены технические дефекты, и конструкцию собираются демонтировать. Предложение было следующим: тот, кто предложит наибольшую сумму, получит право забрать башню себе.

На той встрече настоящим был только один предприниматель — Андре Пуассон, остальные были сообщниками афериста. В итоге через пять дней Пуассон выписал Люстигу чек. А когда обман вскрылся, обманутый бизнесмен постеснялся заявить в полицию.

О втором случае продажи Эйфелевой башни известно меньше. Якобы Люстиг решил еще раз провернуть ту же схему, но один из потенциальных покупателей обратился к властям, и аферист поспешно уехал в США. Доподлинно не известно, удалось ли ему на этом заработать какие-то деньги.

Подробности этих историй всплыли только спустя десять лет в США. В Америке Люстиг занялся подделкой долларов, причем фальшивки были высочайшего качества. Задержали мошенника только в 1935 году и приговорили к 20 годам в знаменитой тюрьме Алькатрас. Из заключения Люстиг уже не вышел: он умер в 1947-м после долгой болезни.

Вердикт — это правда.

Государственное ремесло

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Древнем Китае отбор на должность чиновника включал лишь два экзамена — каллиграфию и стихосложение?

Распространено мнение, что именно эти два экзамена в китайской традиции показывали, насколько развиты когнитивные способности кандидата, а остальные предметы якобы можно было и зазубрить. В истории Древнего Китая выделяют несколько масштабных периодов, которые имеют существенные отличия. Но ни при одной из династий, начиная с XII века до н. э., система оценки будущих чиновников не базировалась на знании только двух предметов.

Изначально отбор строился фактически на принципе благородного происхождения кандидатов. В период императорского Китая рекомендательная система стала постепенно заменяться системой экзаменов. Но и там отбор кандидатов в государственный аппарат был намного сложнее, чем проверка способностей в каллиграфии и стихосложении. Хотя эти дисциплины действительно присутствовали в финале экзаменов.

Но чтобы дойти до него, испытуемому нужно было продемонстрировать знание конфуцианской классики, географии, истории, основ юриспруденции, государственного устройства, ораторского искусства и других предметов. Каллиграфия оценивалась на письменных испытаниях, но отдельного экзамена не было. А стихосложение было частью последнего этапа. Но прежде чем дойти до финала, кандидатам нужно было проявить себя в массе других дисциплин.

Вердикт — большей частью неправда.

Размышления о политическом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Santi di Tito / Wikimedia Фото: Santi di Tito / Wikimedia

Утверждал ли Никколо Макиавелли, что «цель оправдывает средства»?

В своем самом известном трактате «Государь» Макиавелли пишет: «Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности». Но в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» мыслитель приводит противоположную мысль: «Лучше жить частной жизнью, нежели сделаться монархом ценой гибели множества людей». Формулировка «цель оправдывает средства» ни в одном из сочинений Макиавелли не встречается.

При этом современное отношение к воззрениям Макиавелли, как правило, достаточно однобокое и не учитывает контекст того времени. Можно сказать, что мыслитель был сторонником пресловутой стабильности, но в его эпоху это было именно то, чего так не хватало раздробленным итальянским государствам. Макиавелли жил в непростое время, когда сохранять оптимизм относительно человеческой природы было сложно. И он стал первым, кто открыто отделил сферу политического от религии и морали и начал рассуждать о реальном, а не идеальном государстве.

На самом деле, схожие мысли встречались у античных мыслителей задолго до эпохи Возрождения, когда жил Макиавелли, но, что важно, в критическом ключе. «Злой замысел ведет к исходу злому»,— писал драматург Софокл. А поэт Овидий продолжал: «Пусть не знает успеха тот, кто привык о делах лишь по успеху судить!».

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.