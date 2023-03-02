Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От Краснодарского края в Общественную плату РФ на второй срок избран Владимир Коробчак

Общественная палата (ОП) Краснодарского края проголосовала за кандидатуру Владимира Коробчака в качестве члена нового состава Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба краевой ОП. Для господина Коробчака это уже второй срок полномочий в Общественной палате Российской Федерации. В действующем составе палаты он руководит рабочей группой по вопросам оптимизации порядка подготовки водителей транспортных средств.

Владимиру Коробчаку 59 лет, он уроженец Краснодарского края, окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, служил в Вооруженных силах РФ и в МВД РФ. Награжден медалями «За отличие в службе МВД РФ» трех степеней.

В настоящее время Владимир Коробчак является руководителем Краснодарского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...