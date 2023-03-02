От Краснодарского края в Общественную плату РФ на второй срок избран Владимир Коробчак

Общественная палата (ОП) Краснодарского края проголосовала за кандидатуру Владимира Коробчака в качестве члена нового состава Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба краевой ОП. Для господина Коробчака это уже второй срок полномочий в Общественной палате Российской Федерации. В действующем составе палаты он руководит рабочей группой по вопросам оптимизации порядка подготовки водителей транспортных средств.

Владимиру Коробчаку 59 лет, он уроженец Краснодарского края, окончил Харьковское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, служил в Вооруженных силах РФ и в МВД РФ. Награжден медалями «За отличие в службе МВД РФ» трех степеней.

В настоящее время Владимир Коробчак является руководителем Краснодарского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

Анна Перова, Краснодар