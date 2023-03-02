Выход из первого вестибюля станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за высокого пассажиропока

Вестибюль1- станции метро «Площадь Восстания» в центре Санкт-Петербурга закрыли на вход вечером 2 марта. Речь идет о входе у ТК «Невский центр», расположенном на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания.

Выход из вестибюля закрыли в 17:30 на фоне пассажирского потока, сообщили в пресс-службе подземки. Первый вестибюль в настоящее время работает только на вход. Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывали на вход из-за лопнувшего поручня эскалатора. Пассажиров просили воспользоваться вторым вестибюлем и вестибюлем станции «Маяковская».

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