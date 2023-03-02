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В пунктах временного размещения Анапы остаются 6,5 тыс. переселенцев из новых регионов России

С октября 2022 года в Анапу прибыли около 10 тыс. жителей Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, в настоящее время в пунктах временного размещения города-курорта остаются 6,5 тыс. переселенцев, в том числе 1,7 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Власти считают приоритетной задачу ускорения выдачи жилищных сертификатов гражданам, прибывшим из новых территорий России.

В Анапе создана комиссия по содействию в получении и реализации жилищных сертификатов переселенцам. Кроме того, жителям Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР оказывается содействие в вопросах адаптации, трудоустройства, правового информирования, решении социально-бытовых проблем, выдаче документов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар

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