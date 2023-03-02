В Магнитогорске осудили бывшего замначальника УМВД за мошенничество

Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего начальника городского УМВД Мурата Ахметова виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к условному лишению свободы сроком на два года шесть месяцев с испытательным сроком три года и штрафов в 60 тыс. руб. Также в течении полутора лет он не сможет занимать руководящие должности на госслужбе. Информация об этом опубликована на сайте горсуда.

Сотрудника полиции задержали в июне 2022 года сотрудники УФСБ России по региону. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», изначально ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получении взятки). По версии следствия, замначальника УМВД получил деньги за совершение незаконных действий по непривлечению местного жителя к уголовной ответственности. Однако позже обвинение переквалифицировали на мошенничество. Приговор суда не вступил в законную силу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили «Ъ-Южный Урал», что Мурат Ахметов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.