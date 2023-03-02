Фотограф показал снимки строящейся учебно-тренировочной базы ФК «Краснодар»

Фотограф Евгений Таранжин опубликовал фото и видео строительства учебно-тренировочной базы ФК «Краснодар» в адыгейском поселке Четук. Он отметил, что уже виден прогресс.

По словам фотографа, уже начали заполнять водоем, расположенный вдоль здания. На территории базы будет много пеших зон, в том числе дорожки и лестницы, переходящие в извилистый мост.

«Большой фронт работ уже делается внутри здания. Вечером это отчетливо видно, когда почти во всех помещениях горит свет и есть люди. Все здание светится. И уже видны элементы архитектурной подсветки»,— отметил Евгений Таранжин.

Как говорится на сайте ФК «Краснодар», спортобъект начали строить в 2006-м и закончили в 2009 году. При этом футбольный комплекс регулярно модернизируют. На тренировочной базе находится пять полноразмерных полей с естественным травяным покрытием, травяное поле уменьшенного размера и полноразмерное поле с синтетическим газоном и электрическим освещением, а также площадки для тренировок на песке и для игры в баскетбол.

На территории комплекса есть два коттеджа, каждый из которых рассчитан на 40 мест. В главном корпусе обустроены два гимнастическо-тренажерных зала, зал для теоретических занятий, раздевалка, прачечная, кабинеты различных служб клуба и столовая. Также на территории базы есть хозяйственный блок с авторемонтными мастерскими и парковка, вмещающая до 50 автомобилей.

Татьяна Ручкина

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