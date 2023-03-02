Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани МВД взыскало с троих хулиганов компенсацию за причинение вреда здоровью полицейского

Судебные приставы начали взыскание с жителей Новороссийска Олега Грицука, а также Артема и Ивана Матрениных денежных средств в сумме 817 тыс. руб. в пользу ГУ МВД РФ по Краснодарском краю, говорится в материалах Октябрьского суда Новороссийска. В 2013 году Грицук и братья Матренины были осуждены за избиение сотрудника МВД, который стал инвалидом.

Как следует из решения суда, инцидент произошел в Краснодаре в подземном переходе у стадиона «Кубань». Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУ МВД попытался остановить драку между молодыми людьми, трое из участников драки напали на полицейского и избили его. Оперативник получил сотрясение мозга, впоследствии он уволился со службы в МВД, ему была присвоена вторая группа инвалидности. ГУ МВД по Краснодарскому краю выплатило пострадавшему сотруднику пособия, полагающиеся в связи с получением травмы в ходе службы.

Участники нападения на полицейского были установлены, они признали вину и получили условные сроки. ГУ МВД по Краснодарскому краю обратилось в суд за взысканием с Олега Грицука, а также Артема и Ивана Матрениных полной суммы расходов, понесенных на выплату пособий пострадавшему сотруднику. Октябрьский суд Новороссийска согласился с доводами полицейского главка и постановил взыскать с осужденных 817 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...