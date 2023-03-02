На Кубани МВД взыскало с троих хулиганов компенсацию за причинение вреда здоровью полицейского

Судебные приставы начали взыскание с жителей Новороссийска Олега Грицука, а также Артема и Ивана Матрениных денежных средств в сумме 817 тыс. руб. в пользу ГУ МВД РФ по Краснодарском краю, говорится в материалах Октябрьского суда Новороссийска. В 2013 году Грицук и братья Матренины были осуждены за избиение сотрудника МВД, который стал инвалидом.

Как следует из решения суда, инцидент произошел в Краснодаре в подземном переходе у стадиона «Кубань». Старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУ МВД попытался остановить драку между молодыми людьми, трое из участников драки напали на полицейского и избили его. Оперативник получил сотрясение мозга, впоследствии он уволился со службы в МВД, ему была присвоена вторая группа инвалидности. ГУ МВД по Краснодарскому краю выплатило пострадавшему сотруднику пособия, полагающиеся в связи с получением травмы в ходе службы.

Участники нападения на полицейского были установлены, они признали вину и получили условные сроки. ГУ МВД по Краснодарскому краю обратилось в суд за взысканием с Олега Грицука, а также Артема и Ивана Матрениных полной суммы расходов, понесенных на выплату пособий пострадавшему сотруднику. Октябрьский суд Новороссийска согласился с доводами полицейского главка и постановил взыскать с осужденных 817 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар