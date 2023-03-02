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Двое рабочих погибли при пожаре в бытовке в Нижегородской области

Электрогазосварщик и машинист буровой установки компании «Союзшахтоосушение» погибли при пожаре в доме-вагоне в поселке Светлогорске Шатковского района. Еще один работник пострадал, помощь ему оказали на месте, сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области.

Бытовка загорелась в ночь с 1 на 2 марта на стройплощадке в 4 км от села. На месте пожара работали бригады скорой помощи Шатковской центральной районной больницы, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Елена Ковалева

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