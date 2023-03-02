В Орловской области проведут капремонт 236 многоквартирных домов за 1,9 млрд рублей

236 многоквартирных домов (МКД) в 23 муниципалитетах Орловской области планируется в 2023 году капитально отремонтировать, сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на и.о. директора регионального фонда капремонта общего имущества в МКД на территории Орловской области Владимир Слизовский. По данным господина Слизовского, на эти цели будет направлено 1,9 млрд руб. В результате 42 тыс. человек смогут улучшить жилищные условия.

В частности, средства планируется направить на ремонт крыш в 78 домах, на разработку проектно-сметной документации на 173 лифта в 50 домах, а также на замену 94 лифтов в 23 домах. По данным облправительства, всего за годы действия программы, с 2014 по 2022 годы, были отремонтированы 1 128 МКД, жилищные условия смогли улучшить более 194 тыс. человек. По итогам 2022 года краткосрочный план был исполнен на 100% (253 МКД, 51 тыс. человек).

Владимир Зоркий

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