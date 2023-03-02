В Павловском районе экс-руководителя ЖКХ подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Павловском районе бывшего исполняющего обязанности директора МУП «ЖКХ» Атаманское подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

В декабре 2019 года на основании судебного решения из бюджета поселения выделили более 700 тыс. руб. на установку инженерных сооружений, препятствующих проникновению посторонних на объекты водоснабжения. В июле 2020 года фигурант дела заключил с экс-главой поселения договор на выполнение работ. При этом он не имел права этого делать, поскольку тогда был водителем контролера. Позже бывший директор, зная, что фактически работы не выполнены, подписал акт приемки.

На бывшего исполняющего обязанности директора завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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