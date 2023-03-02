В Анапе газифицируют около трех тысяч домов до конца 2023 года

В Анапе под социальную догазификацию попадают 30 населенных пунктов, до конца текущего года в городе газифицируют около трех тысяч домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сейчас активные работы ведутся в Супсехе, Анапской, Гостагаевской и Витязево. Ежедневно 18 бригад Газпрома и подрядных организаций проводят около 300 метров сетей газопровода, делают не менее 10 вводов к домовладениям. Всего в Большой Анапе газ по Президентской программе уже проведен до границ 1150 участков», — говорится в сообщении.

Губернатор Вениамин Кондратьев в четверг, 2 марта, провел региональный штаб по Президентской программе догазификации. В работе принял участие мэр города-курорта Василий Швец. Глава региона отметил, что с 2021 года в Краснодарскому крае газ подвели к границам почти 23 тысяч домовладений.

Теперь программа бесплатной газификации распространяется и на школы, детские сады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Вениамин Кондратьев поручил провести инвентаризацию всех социальных объектов, рассчитать стоимость работ и начать подключение к голубому топливу.

По программе «Догазификация» газ бесплатно проводят до границ земельных участков. Для льготных категорий граждан предусмотрена краевая выплата в 100 тыс. руб. Средства можно направить на проектирование и подключение сети, приобретение и установку оборудования, прибора учета. Льготой уже воспользовались более 1,3 тыс. жителей, десятки из них — из Анапы.

Тат Гаспарян

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