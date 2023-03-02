В Саратове возбуждено дело в отношении давшей взятку полицейскому два года назад женщины

В отношении давшей взятку саратовскому полицейскому два года назад 37-летней женщины возбудили дело. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемая перечислила в качестве взятки 15 тыс. руб. бывшему начальнику отделения по вопросам миграции одного из территориальных отделов полиции. Незаконное вознаграждение предназначалось за фиктивную постановку на учет иностранцев.

Получатель взятки ранее уже был осужден за коррупцию и приговорен к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 715 тыс. руб. и лишению занимать определенные должности в течение двух лет.

С подозреваемой в даче взятки проводятся следственные действия.

Марина Ковалева