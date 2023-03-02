«Древпром» просит взыскать со Сбербанка более 167 млн рублей

В арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление ООО «Древпром» о взыскании со Сбербанка 167,17 млн руб. Дата заседания пока не назначена.

«Древпром» — крупнейшая финансовая пирамида, позиционировавшая себя как организация по избавлению от кредитной нагрузки банковских заемщиков. Была образована в Стерлитамаке в 2011 году и в короткие сроки развернула сеть в 50 городах России.

В феврале в отношении бенефициара «Древпрома» Евгения Сундукова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, основатель и сотрудники «Древпрома» привлекли по договорам финансирования около 570 млн руб. от 8 тыс. жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Своим клиентам они обещали за 25-30% стоимости кредита погасить задолженность перед банками. Некоторое время они действительно исполняли свои обязательства, но, как установило следствие, за счет денег, привлеченных от следующих клиентов. Нелегальные доходы, по версии обвинения, были легализованы через покупку драгоценностей на сумму 9 млн руб., 41 автомобиля стоимостью 73 млн руб. и гаража на 200 автомобилей. Компания была признана банкротом в 2015 году.

В декабре 2019 года Стерлитамакский городской суд признал Евгения Сундукова виновным в мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. По обвинению в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) он был оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

Майя Иванова

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