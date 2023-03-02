ОЭЗ «Алабуга» получит 3 млрд рублей на развитие трассы Набережные Челны — Нижнекамск

Особая экономическая зона «Алабуга» получит 3 млрд руб. на реконструкцию проблемных участков дороги Набережные Челны — Нижнекамск. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Это связано с тем, что на данном участке постоянно происходят аварии. По словам главы службы развития новых площадок ОЭЗ Александра Зайченко, здесь нужно построить развязку, которая исключит поворот автомобилей налево.

Кроме того, ОЭЗ планирует расширить мост на ж/д путями недалеко от Альметьевского тракта до двух полос. На это потратят 1,2 млрд руб. Оставшиеся деньги пойдут на строительство развязки.

"Ъ-Казань"