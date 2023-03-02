В Саратове фиктивного директора ООО будут судить за вывод в неконтролируемый оборот 150 млн рублей

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, с 3 марта по 19 августа 2021 года обвиняемый, будучи фиктивным директором юридического лица, открыл расчетные счета организации и получил электронные средства платежа (платежные карты, логин, пароль), которые передал другому лицу. Это повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот 150 млн руб.

Уголовное преследование лиц, участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.

марина Ковалева