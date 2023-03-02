Владимир Путин дал старт году педагога и наставника

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции обратился к участникам образовательной программы «Школа наставника». Он поблагодарил учителей и наставников за «неизменную веру в Россию». По его словам, учителя помогают своим ученикам «отличать подлость от правды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин напомнил, что с 1 сентября 2023 года в российских школах вводится единая образовательная программа по «общественно значимым дисциплинам», включая историю, обществознание, русский язык, литературу, географию. «Качество преподавания этих дисциплин, причем на всех уровнях образования, будем обязательно повышать»,— пообещал глава государства.

«Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования — это очень важная вещь. Я сейчас сказал ''суверенная система образования'' — мы все время говорим о суверенитете в разных ипостасях. Это чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь»,— добавил Владимир Путин.

14 сентября 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон «Об образовании», устанавливающий единые образовательные программы во всех российских школах. Закон предполагает универсальные программы для гуманитарных дисциплин. Один из авторов законопроекта, Ольга Казакова, объясняла, что таким образом учеников «готовят к нашим ценностям».

Кроме того, в Минпросвещения сообщали, что с нового учебного года в учебники по истории будут внесены главы про специальную военную операцию на Украине. Также планируется внести в программу главы о референдумах в присоединенных регионах и антироссийских санкциях со стороны Запада.

Лусине Баласян