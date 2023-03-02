Снег и до -5°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в ночь на 3 марта температура воздуха резко понизится до -15..-20°С, а в северных районах окажется на отметке -21..-24°С. Днем пройдет небольшой снег, столбик термометра поднимется до -4..-9°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В субботу, 4 марта, минимальная температура воздуха окажется в пределах -7..-12°С, днем повысится — 0..-5°С. Пройдет небольшой снег, который к воскресенью усилится. Столбик термометра 5 марта окажется на отметке -2..-7°С ночью, днем — 0..-5°С. Максимальные порывы ветра в выходные усилятся до 7-12 м/с.