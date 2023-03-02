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«Крылья Советов» в полуфинале Пути Регионов Кубка России сыграют с ЦСКА

Во вторник, 2 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА, семикратным победителем этого турнира.

Первая встреча пройдет в Самаре 14-16 марта, ответный поединок запланирован 4-6 апреля в Москве

В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона 2022/23 самарские «Крылья Советов» по сумме двух матчей переиграли столичное «Динамо».

В другой полуфинальной паре сразятся московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга.

В Пути Регионов Кубка России продолжает борьбу другой клуб из Самарской области — тольяттинский «Акрон».

Андрей Сазонов

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