В Адыгее планируют газифицировать в 2023 году более 3 тысяч домов

В этом году в Адыгее планируют газифицировать более 3 тыс. домов. Всего от жителей республики поступило почти 7,3 тыс. заявок на догазификацию, заключено почти 5,4 тыс. договоров, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» Аслана Екутеча, в план-график программы газификации включили 5,4 тыс. домов в 179 населенных пунктах на общую сумму 1,5 млрд руб. Из-за увеличения числа заявок планируется внести корректировку в план-график.

На стадии строительно-монтажных работ находятся 500 объектов, документация по еще около 100 объектам - на подписании в Ростехнадзоре. Остальные объекты готовят к инженерным изысканиям и проектированию. Аслан Екутеч сообщил, что планируется создать единое окно для улучшения взаимодействия с населением и снижения финансовой нагрузки на абонентов в виде комиссий за счет упразднения организаций-посредников.

«Кроме того, усилим работу по газификации домов участников СВО, оказанию им финансовой помощи при проведении газа в дом. Выплата в размере 100 тыс. рублей уже произведена 72 заявителям», - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

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