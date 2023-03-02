Завтра из-за футбольного матча «Факела» с «Химками» в центре Воронежа перекроют движение и запретят парковку

3 марта с 7:00 до 23:00 будет запрещена парковка и закрыто движение у Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в Центральном районе Воронежа, сообщили в пресс-службе мэрии облцентра. Такие меры будут приняты для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок при проведении 3 марта игры воронежского «Факела» с подмосковными «Химками» в рамках 18-го тура РПЛ. Ограничения затронут участки всех улиц у ЦСП.

С 7:00 до 23:00 нельзя будет парковаться на следующих участках улиц:

Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Также с 7:00 до 23:00 будет запрещено движение автотранспорта на участках улиц:

Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным, уточнили в мэрии. Кроме того, будет скорректирован путь следования ряда автобусных маршрутов — они будут двигаться в объезд перекрытых участков.

Напомним, матч «Факела» с «Химками» начнется в 19:00.

Владимир Зоркий

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