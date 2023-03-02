В центре Екатеринбурга на месте бургерной Тимати откроется столовая «Патриот»

В Екатеринбурге на ул. Вайнера, 12 планируется открытие бюджетной столовой сети «Патриот». На окнах здания уже появились баннеры с названием заведения. Портал 66.ru сообщает, что официальное открытие столовой состоится 20 марта.

Сеть «Патриот» работает с 2003 года. В Екатеринбурге сейчас открыто пять столовых. Новое заведение будет работать ежедневно.

Ранее на ул. Вайнера, 12 располагалась бургерная Black Star Burger, принадлежащая рэперу Тимати. Заведение закрылось спустя полтора года. В конце октября 2021 года на месте бургерной открылся ресторан японской кухни «Якитория», который закрылся в ноябре 2022 года.

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