Футболисты «Акрона» сыграют с «Локомотивом» в Кубке России

Во вторник, 2 марта, состоялась жеребьевка второго этапа четвертьфинала Пути Регионов Кубка России. Тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом», девятикратным обладателем этого трофея.

Встреча пройдет с 14 по 16 марта на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. В матче первого этапа четвертьфинала турнира «Акрон» на своем поле 26 февраля победил московское «Торпедо» со счетом 2:0.

В рамках второго этапа четвертьфинала Пути Регионов Кубка России определились и остальные пары. Грозненский «Ахмат» сыграет с «Краснодаром», санкт-петербургский «Зенит» сразится с московским «Динамо», а «Пари Нижний Новгород» ждет противостояние с «Ростовом».

Андрей Сазонов