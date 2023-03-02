Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму

Сбербанк приступил к работе с юридическими лицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новые клиенты Сбера смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Делать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове.

По мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться. Одновременно Сбер продолжит разворачивать свою банкоматную сеть в этом регионе.

«Крымчане проявляют большой интерес к сотрудничеству со Сбером — как население, так и бизнес. Люди доверяют нам, мы видим это по работе наших банкоматов, которые уже доступны клиентам и успешно работают в разных городах Крыма. Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех — мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов»,— рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.