ЦБ: выпуск карт «Мир» в 2022 году вырос на 60%

Выпуск карт платежной системы «Мир» в прошлом году увеличился на 60%. Число карт «Мир», выпущенных банками, достигло 182 млн штук, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Ассоциации банков России, уточнила, что рост выпуска был органическим и скорее всего продолжится, потому что российские банки будут постепенно заменять карты платежных систем Visa и Mastercard, передает Frank Media. Госпожа Скоробогатова добавила, что регулятор ожидает рост доли безналичных платежей до 80%.

Visa и Mastercard весной приостановили работу в России на фоне введения санкций. Карты международных платежных систем, выпущенные банками РФ, не принимаются за рубежом, а карты иностранных банков этих систем — в России. Альтернативой ушедшим с рынка картам стала российская платежная система «Мир».

По данным Bloomberg, в шести из девяти стран, в которых работала система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Аналитики агентства считают сложившуюся ситуацию «крахом» и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции.

Эрдни Кагалтынов