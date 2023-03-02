Мэрия Перми выставила на торги под жилую застройку участок в Разгуляе

Департамент имущественных отношений выставил на аукцион под жилую застройку земельный участок на ул. Петропавловской, 14. Как сообщается в электронной документации на сайте администрации города, площадь участка — 2,7 тыс. кв. м, начальная стоимость (и размер ежегодной арендной платы) — 27,5 млн руб.

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Раньше на ул. Петропавловской, 14, находился аварийный четырехподъездный дом, который снесли в 2022 году, а жителей расселили. Участок разрешено использовать для среднеэтажной жилой застройки. Срок аренды площадки составляет 7 лет 4 месяца. Аукцион состоится 6 апреля.