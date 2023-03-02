Бывший начальник отдела Западного военного округа получил условный срок по делу о взятке в 250 тыс. рублей

Дзержинский районный Санкт-Петербурга огласил приговор экс-начальнику отдела Западного военного округа (ЗВО) подполковнику Олегу Карпову по делу о получении взятки в крупном размере. Военный вину не признал, сообщили в объединенной пресс-службе судов города 2 марта.

Как установил суд, Олег Карпов в октябре 2019 года объявил закупку на ремонт зданий ЗВО в Петербурге и Ленобласти. Победителем аукциона признали компанию ООО «РВС», с которой подписали контракт на общую сумму в 109,7 млн рублей.

Состоявший в комиссии Олег Карпов позднее встретился с гендиректором компании и потребовал от него взятку «в качестве благодарности за содействие заключению контракта». В конце декабря глава ООО «РВС» передал обвиняемому 250 тыс. руб. Суд приговорил подполковника к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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