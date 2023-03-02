В строящемся отеле Radisson нашли замену итальянским лифтам

Застройщику пятизвездочного отеля Radisson (станет частью МФЦ «iMALL Эспланада») удалось найти замену итальянским лифтам. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минэк.

«Заканчивается возведение 11-го этажа будущей гостиницы, начались работы по устройству инженерных сетей. О замене оператора речи не идет. Все изменения в проект компания тщательно подбирает и согласовывает с оператором»,— сообщили изданию в минэке. Какими именно аналогами заменили итальянские лифты — не раскрывается.

Строительство пятизвездочной гостиницы Radisson началось в конце 2020 года. Объект на 158 номеров возводит ГК «Проспект». На верхнем этаже будет расположен бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. В гостинице также разместятся конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек. Весной 2022 года строительство приостановили из-за необходимости замены некоторых видов оборудования. «Это вызвало у меня беспокойство, встретился с собственником. Оказалось, перепроектируют, так как надо итальянские лифты заменить на китайские. После перепроектирования стройка продолжится»,— сообщил в конце апреля на встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Завершить строительство отеля планируется к концу 2023 года.