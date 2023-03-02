В Самаре пройдет представительный бойцовский турнир

Лига Ural Fighting Championship (Ural FC) проведет свое второе шоу 25 марта, которое состоится в Самаре. Бои будут организованы на арене СКК «Дворец Спорта имени В.Высоцкого».

В рамках турнира выступят многие известные местные бойцы. В частности, пройдут бои с участием самарских тяжеловесов Шамиля Абасова и Рамиса Терегулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу и мастер спорта по ММА Шамиль Абасов проведет поединок по правилам К-1 в ММА-перчатках против другой российской звезды, мастера спорта по кикбоксингу и боксу Алексея Голуба, известного по выступлениям на голых кулаках.

Многократный чемпион мира по ММА и панкратиону Рамис Терегулов встретится с чемпионом мира по кикбоксингу Муродбеком Азимовым из Узбекистана. Этот поединок в тяжелом весе пройдет по правилам ММА. В смешанных единоборствах Терегулов провел 26 боев, в которых одержал 17 побед. Для Азимова предстоящий поединок станет третьим в ММА.

«Шамиль Абасов и Рамис Терегулов являются отличными бойцами, их регалии говорят сами за себя. Но 25 марта каждого из них ожидает серьезная проверка. Алексей Голуб хорошо себя зарекомендовал в единоборствах, его поединки транслировались на федеральных каналах. Поэтому Абасову нужно настраиваться на это противостояние самым серьезным образом, а я не сомневаюсь — Шамиль ответственно подойдет к этому бою. Тоже самое могу сказать и про поединок с участием Рамиса Терегулова. Муродбек Азимов — это очень неудобный боец, который приедет в Самару с одной целью — добиться победы. Но и у Абасова, и Терегулова определенно будет как минимум одно преимущество — поддержка самарских зрителей», - отметил генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

В главном бою турнира Ural FC 2 выступит звезда российских единоборств Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, которому будет противостоять известный бразилец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос. Их поединок в тяжелом весе пройдет по правилам К-1 и будет состоять из трех раундов по три минуты.

Всего на турнире Ural FC 2 состоятся 15 поединков. Шесть боев пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других стран.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации: прямые трансляции на российском федеральном канале «Матч ТВ», ведущих интернет-порталах, собирают большие рейтинги. Титульными спонсорами лиги выступают АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

Андрей Сазонов