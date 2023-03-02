В Удмуртии с 1 апреля начнут проверять состояние гарантийных дорог

В Удмуртии объезд дорог для гарантийных обследований начинается с 1 апреля, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев. В список в соответствии с данными муниципалитетов включили 631 дорожный объект в городах и районах, а также 174 региональные дороги, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Горбачев, в 2023 году пройдут проверки дорог, стоящих на гарантии с 2019 года по различным дорожным программам, а также отремонтированных в районах за счет республиканских субсидий. Обследование каждого участка будет проводиться не менее 3-х раз с периодичностью один раз в две недели. При обнаружении дефектов подрядчик будет обязан устранить их до 1 июля за свой счет.