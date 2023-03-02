В Екатеринбурге после капремонта откроют школы на Эльмаше и Шарташе и два детских садов

В этом году в Екатеринбурге после капитального ремонта планируют открыть две школы и два детских сада. Как заявил первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, во II квартале после капремонта откроют две общеобразовательные школы: гимназию №99 на ул. Баумана, 17 на 650 мест и школу №24 на ул. Севастопольской, 1 на 400 мест.

ПО словам господина Сутягина, расходы на эти объекты составил более 460 млн руб. Учебный процесс в отремонтированных школах начнется с 1 сентября этого года. Также в 2023 году отремонтируют два детских сада – один по улице 22-го Партсъезда, где раньше находилась школа. «На сегодняшний день по современным требованиям там школу сделать не получилось, поэтому будет детский сад на 150 мест с двумя ясельными группами. Затраты бюджета составили 118 млн руб. на ремонт этого садика», — прокомментировал Игорь Сутягин. Второй детский сад на 275 мест на ул. Новгородцевой,7а ремонтируют за счет инвестора.

Администрация города планирует перевести часть загородных детских лагерей, а «впоследствии может и все» на круглогодичный режим работы. Для этого сейчас подготавливают необходимую инфраструктуру.

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