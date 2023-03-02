Средний размер автокредита на Кубани за месяц снизился на 7%

Средний размер автокредита в Краснодарском крае снизился на 7,7% в январе 2023 года в сравнении с прошлогодним декабрем. Сведения об этом содержатся в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам первого месяца текущего года средний размер автокредита на Кубани составил 1,2 млн руб. В декабре прошлого года показатель достигал 1,3 млн руб.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в январе средний заемный чек на покупку авто снизился из-за возобновления госпрограммы льготного автокредитования.

«Данная госпрограмма распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые в целом дешевле новых иномарок. Постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения»,— пояснил Алексей Волков.

Наибольшая динамика снижения среднего автокредита была отмечена в Самарской (-14,6%), Волгоградской (-13,2%) и Оренбургской (-11,5%) областях. Самый высокий чек — в Москве (1,69 млн. руб.), Московской области (1,55 млн. руб.) и Санкт-Петербурге (1,44 млн. руб.).

В целом по России показатель за месяц снизился на 5,6% и составил 1,18 млн руб.

Анастасия Донскова

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