Налогоплательщики Пермского края увеличили отчисления в федеральный бюджет

В 2022 году налогоплательщики Прикамья перечислили в бюджет РФ 800 млрд руб., что на 26% больше показателя 2021 года. Поступления в бюджет Пермского края составили 212 млрд руб. и находятся на уровне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФНС по Пермскому краю Фото: УФНС по Пермскому краю

По данным налоговиков, собираемость имущественных налогов в Пермском крае выросла на 27%. В прошлом году на 3% увеличилась регистрация ИП, на 62% — плательщиков налога на профессиональный доход. Количество самозанятых в регионе превысило численность ИП в 1,8 раза. В 2022 году УФНС активизировало работу по урегулированию вопросов взыскания задолженности: количество принятых решений о предоставлении отсрочек увеличилось в восемь раз.

В 2022 году в регионе была оптимизирована работа по возврату НДФЛ из бюджета налогоплательщикам, имеющим право на вычеты. Средний срок возврата составил 29 дней — это в четыре раза быстрее, чем в предыдущие годы. 250 тыс. физических лиц представили декларации к возврату НДФЛ на сумму 7,8 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2021 году. В УФНС отметили также снижение количества выездных налоговых проверок. По сравнению с началом 2022 года их стало меньше на 89%.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов заявил об усилении в регионе контрольных мероприятий налоговиков. «Вызывает озабоченность усиление контрольно-аналитической работы,— написал господин Новоселов в соцсети по итогам своего участия в расширенной коллегии УФНС России по Пермскому краю.— В первую очередь потому, что порядок ее проведения регламентирован только приказами ФНС, но не самим Налоговым кодексом. Из-за этого очень много обращений в наш адрес о необоснованности и избыточности таких мероприятий. Также заметен тренд на усиление оперативного сопровождения выездных налоговых проверок подразделениями ФСБ и МВД. В 2022 году таких проверок было проведено 67, тогда как годом ранее — 48. Ну и по поводу судебного обжалования результатов налоговых проверок: доля успешных дел в пользу предпринимателей сократилась с 17% до 9,8%».