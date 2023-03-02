Медработникам Башкирии установили дополнительные выплаты

Глава Башкирии Радий Хабиров установил до конца года специальные социальные выплаты медработникам и другим работникам государственных медицинских организаций, следует из указа от 27 февраля.

Самую большую выплату (14,5 тыс. руб.) получат участковые врачи, а самую маленькую (4,5 тыс. руб.) — младший медперсонал в структуре скорой помощи, специализирующийся на психиатрии.

Водителям скорой помощи будут выплачивать 12 тыс. руб., врачам психиатрической выездной бригады скорой помощи — 11,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам психиатрической бригады — 7 тыс. руб., медсестрам, работающим с участковыми терапевтами — 6,5 тыс. руб.

Правительству Башкирии поручено определить источники финансового обеспечения этих расходов.

Майя Иванова

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