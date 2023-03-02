Жилье комфорт-класса добралось до малых городов

Компания уже имеет успешный опыт возведения такого жилья в малых городах: строящийся в городе Павловск ЖК «Ботаника Парк» (проектная декларация на наш.дом.рф) по данным портала Единого Ресурса Застройщиков (ЕРЗ) входит в ТОП-10 новостроек Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)

Фото: пресс-служба БМ-Групп Павловск Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)

Фото: пресс-служба БМ-Групп Павловск

Новый проект BM GROUP в Богучаре представляет собой жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из двух кирпичных 9-ти этажных домов с повышенной тепло- и шумоизоляцией, собственной котельной. В проекте заложены непривычные для жилищного строительства в небольших городах планировочные решения в виде квартир с террасами и французскими балконами.

В новом ЖК будет реализована концепция «двор-парк»: закрытая территория с системой видеонаблюдения, безбарьерной средой и продуманным озеленением: специалисты-дендрологи подберут растения таким образом, чтобы во дворе было красиво и приятно круглый год. Парковки планируется вывести за периметр ЖК, чтобы внутри двора сохранялся здоровый микроклимат. Благоустройство двора предполагает две спортивных площадки, детский уголок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)

Фото: пресс-служба Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)

Фото: пресс-служба

Дома будущего ЖК на улице 50-летия Победы, 35В застройщик планирует возводить в две очереди с использованием эскроу-счетов, что исключает риски для покупателя: на время строительства все средства «заморожены» на специальном счете в Сбербанке.

«Мы хотим, чтобы и в малых городах россияне могли приобретать комфортное жилье, по качеству не уступающее тому, что возводится в областных центрах и столице Черноземья. Проекты компании стабильно входят в десятку лучших жилых комплексов в регионе по потребительским качествам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)

Фото: пресс-служба Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)

Фото: пресс-служба

«Мы создаём комфортную и безопасную среду, проектируем жилые комплексы с учетом нескольких сценариев жизни новосёлов», — подчеркнул директор по маркетингу BM GROUP Дмитрий Павлов.

По его словам, скорость реализации проекта в Богучаре напрямую зависит от заинтересованности горожан. Поэтому BM GROUP пригласила жителей Богучара к открытому диалогу, чтобы учесть их пожелания, которые компания намерена реализовать в будущем современном жилом комплексе.

BM GROUP имеет опыт в строительстве более 9 лет. На счету компании более 68 000 квадратных метров жилья комфорт-класса.

ООО СЗ БМ-Групп Павловск