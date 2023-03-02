Жилье комфорт-класса добралось до малых городов

Компания уже имеет успешный опыт возведения такого жилья в малых городах: строящийся в городе Павловск ЖК «Ботаника Парк» (проектная декларация на наш.дом.рф) по данным портала Единого Ресурса Застройщиков (ЕРЗ) входит в ТОП-10 новостроек Воронежской области.
Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)
Фото: пресс-служба БМ-Групп Павловск
Новый проект BM GROUP в Богучаре представляет собой жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из двух кирпичных 9-ти этажных домов с повышенной тепло- и шумоизоляцией, собственной котельной. В проекте заложены непривычные для жилищного строительства в небольших городах планировочные решения в виде квартир с террасами и французскими балконами.
В новом ЖК будет реализована концепция «двор-парк»: закрытая территория с системой видеонаблюдения, безбарьерной средой и продуманным озеленением: специалисты-дендрологи подберут растения таким образом, чтобы во дворе было красиво и приятно круглый год. Парковки планируется вывести за периметр ЖК, чтобы внутри двора сохранялся здоровый микроклимат. Благоустройство двора предполагает две спортивных площадки, детский уголок.
Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)
Фото: пресс-служба
Дома будущего ЖК на улице 50-летия Победы, 35В застройщик планирует возводить в две очереди с использованием эскроу-счетов, что исключает риски для покупателя: на время строительства все средства «заморожены» на специальном счете в Сбербанке.
«Мы хотим, чтобы и в малых городах россияне могли приобретать комфортное жилье, по качеству не уступающее тому, что возводится в областных центрах и столице Черноземья. Проекты компании стабильно входят в десятку лучших жилых комплексов в регионе по потребительским качествам».
Реализуемый проект жилого комплекса «Ботаника Парк» в городе Павловск (Воронежская область)
Фото: пресс-служба
«Мы создаём комфортную и безопасную среду, проектируем жилые комплексы с учетом нескольких сценариев жизни новосёлов», — подчеркнул директор по маркетингу BM GROUP Дмитрий Павлов.
По его словам, скорость реализации проекта в Богучаре напрямую зависит от заинтересованности горожан. Поэтому BM GROUP пригласила жителей Богучара к открытому диалогу, чтобы учесть их пожелания, которые компания намерена реализовать в будущем современном жилом комплексе.
BM GROUP имеет опыт в строительстве более 9 лет. На счету компании более 68 000 квадратных метров жилья комфорт-класса.
ООО СЗ БМ-Групп Павловск
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