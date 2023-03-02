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Коммерсантъ FM
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Раненного диверсантами ребенка доставили в Брянскую областную больницу

В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района Брянской области погиб водитель легкового автомобиля и ранен мальчик 2012 года рождения, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам чиновника, ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное

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В ФСБ России ранее уточнили, что в Климовском районе Брянской области сотрудники ведомства и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу «вооруженных украинских националистов». До этого стало известно о боях в населенных пунктах Любечаны и Сушаны. СМИ сообщали, что под обстрел попал школьный автобус, однако эта информация была опровергнута. Источники ТАСС заявляли о наличии заложников.

После официальных сообщений в сети появились видеозаписи, на которых мужчины, представляющиеся участниками «Русского добровольческого корпуса» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений), заявили, что перешли границу и не воюют против гражданских. Они пообещали еще выложить видео о своих действиях.

Депутат Андрей Гурулев сообщил RTVI, что сегодня, 2 марта, состоится экстренное заседание Совбеза РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг, сообщив, что оно пройдет завтра. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал историю с диверсантами провокацией.

Сергей Толмачев, Воронеж

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