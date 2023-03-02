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Мэрию Медногорска засудили за неубранный снег

Суд обязал городскую администрацию и МУП «Коммунальный специализированный комбинат Медногорска» устранить нарушения в части содержания улично-дорожной сети. Они были выявлены в ходе проверки прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд, и иск был удовлетворен. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В частности, надзорный орган обнаружил на улицах города уплотненный снег и снежный накат, а также снежные валы ближе десяти м от пешеходного перехода. Кроме того, на обочинах дорог и тротуарах скопился рыхлый снег. Также валы были обнаружены на расстоянии ближе 20 м от остановок транспорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Георгий Портнов

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