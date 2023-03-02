Жителя Селтинского района Удмуртии будут судить за избиение знакомого до смерти

В Удмуртии перед судом предстанет 39-летний житель Селтинского района по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По данным следователей, в декабре прошлого года мужчина дома со своим знакомым употребляли алкоголь. Однако между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ногами и руками избил потерпевшего, в результате чего тот скончался.

В ходе расследования выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления. Проводились также судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.