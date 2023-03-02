В Краснодарском крае средняя зарплата за год выросла на 13,7%

В 2022 году среднемесячная зарплата на Кубани выросла на 13,7% и составила 48,4 тыс. руб. Средняя зарплата по региону в декабре прошлого года составила 64,4 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Краснодарстате.

«Наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата в минувшем году была у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью,— они получают в 1,7 раза выше среднекраевого уровня — 80,4 тыс. руб.»,— рассказали в Краснодарстате.

Размер среднемесячной оплаты труда деятельности в области информации и связи вырос в 1,6 раза, до 79 тыс. руб., а за добычу полезных ископаемых — в 1,4 раза, 69,5 тыс. руб.

Работники предприятий, занимающиеся водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений получают на 18,6% меньше среднекраевого уровня — 39,4 тыс. руб. Меньше всех также получают сотрудники сфер образования на 21,8% — 37,8 тыс.руб. Ниже среднекраевого уровня в минувшем году заработная плата сложилась в организациях, занятых административной деятельностью и дополнительными услугами,— это на 27,3% меньше и составило 35,1 тыс. руб.

Екатерина Мухамедова

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