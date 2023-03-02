В очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани стоят 264 грузовика

С утра 2 марта своей очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района ожидают 264 грузовых автомобиля. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В основном речь идет о грузовиках с продуктами и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры, работают столовая и пункт обогрева.

Отмечается, что за минувшие сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные с 27 октября 2022 года. С этого времени машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту. Переправиться на полуостров на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости. Отправить груз в Крым можно также по железной дороге.

Михаил Волкодав

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