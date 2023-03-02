«Пенальти спутал бело-голубым все карты»

В Кубке России определились все участники полуфинала «Пути РПЛ» и второго этапа 1/4 финала «Пути регионов». Последние путевки разыграли «Динамо» и «Крылья Советов». Матч, который проходил в Москве, завершился вничью (1:1), но по итогам двух игр в элитную сетку турнира вышел самарский клуб. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

То, что «Крылья Советов» в Москве будут оборонять преимущество первого матча, который завершился со счетом 2:1 в их пользу, никто даже не скрывал. А вот от «Динамо» на домашнем стадионе болельщики наверняка ждали большего. Но пенальти, который реализовал Владимир Писарский, спутал бело-голубым все карты. Причем игрок, которого сейчас обсуждают чуть ли не чаще Артема Дзюбы, не обошелся без своих фирменных штучек.

Перед тем как пробить, он семенил к мячу так долго, что трибуны начали свистеть. Но удар все-таки достиг цели. «И вот это точно лишнее, но это Писарский — он забивает все равно. Мы помним, что бывает с футболистами, которые разбегаются как-то необычно, как, например, Неймар, Симоне Дзадза. С Писарским ничего не происходит — с него как с гуся вода»,— восклицал комментатор.

Перед началом этого сезона в «Крыльях» Писарский сменил фамилию, ранее он фигурировал в заявках как Сычевой. Но это, похоже, никак не повлияло на результативность игрока. Да и отношение ко всему происходящему он тоже не изменил. Подобная наглость кого-то бесит, кому-то нравится, но нападающего это не беспокоит:

— Свист слышали? — Да вообще все равно. Я их не слышу. То, что свистят, слышу, а на меня это никак не влияет.

Динамовцы сравняли счет и до последнего пытались переломить ход игры, но она так и завершилась вничью 1:1. Хотя футбольный эксперт Игорь Шалимов все-таки отметил, что выкладываться на 100% игроки «Динамо» не хотели: «На мой взгляд, "Динамо" немножко медленно играл — можно было чуть-чуть быстрее. Состав-то хороший, игроки мастеровитые, но такое ощущение, что хотят выиграть на классе, а на нем сегодня сложно выиграть».

Но так уж устроен новый формат Кубка России, что покинуть его надо еще умудриться. Причем если вы думаете, что вся эта история с командами, которые, проиграв, не вылетают, завершилась после четвертьфиналов, то спешу вас разочаровать или обрадовать. В полуфинале «Пути РПЛ», где сыграют ЦСКА, «Спартак», «Крылья Советов» и «Урал», соперники после неудачи получат еще один шанс в «Пути регионов».