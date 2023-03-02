Треть петербуржцев испытывают максимальный стресс от своих соседей

16% жителей Петербурга хоть раз переезжали из-за конфликта с соседями. Причиной ссор чаще всего становилось затопление квартиры, следует из данных группы «Ренессанс Страхование».

Большинство петербуржцев (74%) почти не общаются со своими соседями, а 11% стараются избегать встреч с жителями других квартир. Каждый четвертый (24%) отмечает, что общение происходит почти на ежедневной основе.

В качестве соседа мечты треть опрошенных (38%) хотели бы видеть вежливых и дружелюбных людей, 25% — чистоплотных, 13% — тех, кто постоянно приходит к ним на помощь, а 12% были бы рады «замкнутым интровертам» в других квартирах своего дома.

Чаще всего респонденты отмечают, что живут рядом с «людьми-невидимками», от которых не слышат звуков (15%), на втором месте в топе самых частых описаний соседей стоят курящие (15%), а на третьем — соседи, у которых идет ремонт (14%). В топ-5 также вошли жители, из квартир которых распространяется запах еды (12%), и регулярно заказывающие курьерскую доставку (12%).

Треть опрошенных (38%) оценили стресс, который им доставляют соседи, на максимальные 4 и 5 баллов. Чаще всего причиной конфликта становилось нарушение правил подключения к электросети, из-за чего в квартире возникали проблемы с подачей электроэнергии (23%). 19% участников исследования отметили, что от соседей лезут насекомые, а у 17% происходил потоп по вине соседа. У 17% в комнатах появился неприятный запах от приготовления пищи в соседней квартире, у 16% портилось имущество из-за ремонта в других квартирах.

Большинство жителей Петербурга не пытаются решить конфликт (74%), хотя каждого второго (47%) не устраивает положение дел. Для 51% решением является устная просьба, каждый пятый (23%) пишет жалобу в общедомовом диалоге, 15% развешивают объявления в подъезде, а 13% обращаются в полицию и городскую администрацию.

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