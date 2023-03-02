Директор предприятия в Красноармейском районе выплатила долг сотруднику после возбуждения уголовного дела

В Красноармейском районе начальнику юридического отдела предприятия выплатили задолженность по заработной плате после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней директора коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными изделиями.

По данным следствия, директор фирмы с августа 2021 по сентябрь 2022 года не выплачивала в полном объеме заработную плату начальнику юридического отдела организации.

Задолженность превысила 232 тыс. руб. Отмечается, что у подозреваемой имелась реальная возможность для погашения долга перед сотрудником.

Тат Гаспарян

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